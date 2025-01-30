В авиакатастрофе под Вашингтоном погибли 6 фигуристов и 2 тренера

В авиакатастрофе около Вашингтона погибли шесть фигуристов и двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом заявил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, сообщает РИА Новости.

"Шесть - это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", - сообщил он.

Директор клуба добавил, что также на борту летели два тренера - Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

"Они были чемпионами мира по парному катанию 1994 года, чемпионами мира по парному катанию, и они пришли к нам в 2017 году", - добавил Зегибе. По его словам, сына Шишковой и Наумова с ними в самолете не было.

Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.

По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.

Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы и пообещал предоставить больше информации, когда она появится.