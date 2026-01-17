3.71 BYN
В Австрии при сходе снежных лавин погибли 5 лыжников
Автор:Редакция news.by
ЧП на западе Австрии. При сходе снежных лавин в районе Зальцбурга погибли 5 лыжников. На месте трагедии также удалось найти выживших: двое из них получили ранения.
В поисковых операциях задействовали четыре вертолета, а также три команды специалистов: горноспасательная, кинологическая и экстренного реагирования.
Спасатели убедительно просят туристов не покидать маркированные трассы, так как большинство трагедий происходит при катании вне специально отведенных участков.