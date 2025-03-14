В Белом доме уточнили, что с Путиным 13 марта общался не Трамп, а Уиткофф

Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что 13 марта прошли "хорошие и продуктивные" переговоры с президентом России. Он отметил, что сейчас есть большая вероятность разрешения ситуации вокруг Украины.

Дональд Трамп, президент США:

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".

Также американский лидер рассказал, что Владимира Путина попросили "пощадить полностью окруженные" в Курской области - силы ВСУ. В противном случае "это будет ужасная резня, невиданная со времен Второй мировой войны".

Впрочем, Трамп не уточнил, был ли это личный разговор или все прошло по линии спецпосланника Уиткоффа, который вчера общался с российским лидером.

А вот не только СМИ, но уже и пресс-секретарь Белого дома заявила, что с Путиным говорил не Трамп, а советник по нацбезопасности Стивен Уиткофф. То есть, давайте разбираться. Пост Трампа точно есть! Но только он его сделал по итогам переговоров своего спецпосланника. История запутанная. Тем не менее, важна его суть. А она, как заявил пресс-секретарь уже Президента России Дмитрий Песков, внушает осторожный оптимизм.