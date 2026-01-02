В Болгарии официально введен евро

Болгария расстается с национальной валютой. Спустя 19 лет после своего вступления в Евросоюз в стране официально введен евро. С одной стороны, это облегчает путешествия и помогает торговле, но с другой - вызывает опасения, связанные с вероятным повышением цен, как это наблюдалось в Хорватии, вступившей в еврозону три года назад. Эти опасения тем более серьезны, учитывая, что Болгария входит в число беднейших стран ЕС.