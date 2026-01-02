3.71 BYN
В Болгарии официально введен евро
Болгария расстается с национальной валютой. Спустя 19 лет после своего вступления в Евросоюз в стране официально введен евро. С одной стороны, это облегчает путешествия и помогает торговле, но с другой - вызывает опасения, связанные с вероятным повышением цен, как это наблюдалось в Хорватии, вступившей в еврозону три года назад. Эти опасения тем более серьезны, учитывая, что Болгария входит в число беднейших стран ЕС.
Протесты против отказа от национальной валюты
В стране неоднократно проходили протесты против введения евро. Люди требовали проведения соответствующего референдума. Однако европейская демократия решила игнорировать этот запрос. 4 июня 2025-го Еврокомиссия заключила, что Болгария готова перейти на евро с 1 января. Сейчас в ЕС остаются 6 стран, не использующих эту валюту: Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.