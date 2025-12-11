3.75 BYN
В Болгарии около 100 тыс. протестующих требуют отставки правительства
Автор:Редакция news.by
В Болгарии нарастает политический кризис. Страну накануне охватил масштабный протест. По некоторым оценкам, он собрал около 100 тыс. человек.
Участники мирной акции требуют отставки правительства. Они обвиняют власти в коррупции и неспособности управлять страной.
Поводом стала публикация проекта бюджета на 2026 год. Он предусматривает повышение налогов и социальных взносов. Парламент документ отозвал, но люди продолжают требовать роспуска кабмина. Народный гнев поддержал президент Болгарии. Он призвал к досрочным выборам.
11 декабря парламент должен рассмотреть второй за неделю вотум недоверия правительству. Премьер, ссылаясь на скорое вступление страны в еврозону, заявил, что покидать свой кабинет не намерен.