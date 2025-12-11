В Болгарии около 100 тыс. протестующих требуют отставки правительства

В Болгарии нарастает политический кризис. Страну накануне охватил масштабный протест. По некоторым оценкам, он собрал около 100 тыс. человек.

Участники мирной акции требуют отставки правительства. Они обвиняют власти в коррупции и неспособности управлять страной.

Поводом стала публикация проекта бюджета на 2026 год. Он предусматривает повышение налогов и социальных взносов. Парламент документ отозвал, но люди продолжают требовать роспуска кабмина. Народный гнев поддержал президент Болгарии. Он призвал к досрочным выборам.