Прекращение огня в секторе Газа и в Ливане, повышение налогов на сверхбогатых, расширение Совбеза ООН - это основные темы в заключительном заявлении участников саммита G20 в Бразилии.

Наибольший акцент лидеры сделали на проблеме голода и изменения климата. По украинскому кризису ограничились дежурными фразами вопреки планам западных делегаций. Документ, тем не менее, приветствует все конструктивные инициативы, направленные на прекращение огня в Украине.