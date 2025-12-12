В Чехии назревает коррупционный скандал, связанный с помощью Киеву. Военная полиция проводит расследование деятельности ассоциации "Группа D", занимающейся закупкой БПЛА для Украины. Об этом сообщило местное издание, уточнив, что ассоциацию подозревают в несанкционированном использовании военнослужащих и имущества Министерства обороны.

Также издание подчеркивает, что военная полиция расследует весь процесс поставок беспилотников в Украину (от приобретения и модификаций до конечной доставки). К слову, доставкой дронов также интересовалась военная разведка.