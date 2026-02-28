В Дубае туристы бросились в панику после падения обломков иранских ракет

В Дубае началась паника после падения иранских ракет. Работает ПВО, жители и туристы ищут убежища. За последние минуты в Дубае раздалось около 10 взрывов. Одна из ракет упала возле входа в отель на острове Пальма Джумейра.

Возле одного из корпусов началось возгорание. Туристы рассказали, что взрывы раздавались буквально каждую минуту. У отеля дежурят десятки машин скорой помощи. Как известно, в гостинице находится много российских туристов. Сейчас на местах прилетов работают экстренные службы. Отдыхающих просят не выходить из номеров. Также сообщается о запахе гари в районе отелей.