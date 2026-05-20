В экономике Германии количество занятых снизилось на полмиллиона человек

В Германии за один только квартал исчезло полмиллиона рабочих мест. На начало 2026 года в стране трудились 48,5 млн человек, а теперь - ровно 48 млн.

Хуже всего пришлось промышленности: здесь рабочих мест стало на 170 тыс. меньше. Плохи дела на госслужбе, в образовании и медицине - здесь количество работников снизилось на 180 тыс.

Власти сокрушаются: такая картина наблюдается уже третий квартал подряд. Нет оживления и на рынке труда. Макроэкономические показатели ФРГ ухудшаются комплексно и являются наихудшими за послевоенную историю.

