В ЕС назревает скандал между Брюсселем и Каллас из-за российских активов

Как сообщает портал Euractiv, между главой дипслужбы ЕС и Бельгией нарастает напряженность. Причина - замороженные российские активы, которые ЕС предлагает отдать Киеву в качестве кредитов.

На встрече с депутатами Европейской народной партии Каллас вновь призвала использовать активы России, чем вызвала раздражение некоторых политиков. Один из них рассказал, что Каллас говорила о Бельгии в "снисходительном тоне".

Другой заявил, что вся ее речь сводилась к посылу: "Хватит ныть". Еще два источника заявили, что политик пыталась убедить всех, что лучше понимает Россию якобы из-за того, что она эстонка.