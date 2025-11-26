3.70 BYN
В ЕС назревает скандал между Брюсселем и Каллас из-за российских активов
Как сообщает портал Euractiv, между главой дипслужбы ЕС и Бельгией нарастает напряженность. Причина - замороженные российские активы, которые ЕС предлагает отдать Киеву в качестве кредитов.
На встрече с депутатами Европейской народной партии Каллас вновь призвала использовать активы России, чем вызвала раздражение некоторых политиков. Один из них рассказал, что Каллас говорила о Бельгии в "снисходительном тоне".
Другой заявил, что вся ее речь сводилась к посылу: "Хватит ныть". Еще два источника заявили, что политик пыталась убедить всех, что лучше понимает Россию якобы из-за того, что она эстонка.
Между тем правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий России. Однако такие условия почему-то не устраивают решительных европейцев.