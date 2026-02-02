В ЕС не согласовали заем для Украины в 90 млрд евро

Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать механизм кредита на 90 млрд евро для Украины, решение по которому было принято еще в декабре 2025 года.

Пакет законодательных решений для его практической реализации пока не утвержден. Обсуждение вопроса продолжится в ближайшие дни. В случае успеха планы должны согласовать Европарламент и Совет Евросоюза.