В ЕС не согласовали заем для Украины в 90 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать механизм кредита на 90 млрд евро для Украины, решение по которому было принято еще в декабре 2025 года.
Пакет законодательных решений для его практической реализации пока не утвержден. Обсуждение вопроса продолжится в ближайшие дни. В случае успеха планы должны согласовать Европарламент и Совет Евросоюза.
На Банковой первый транш кредита ждут уже в апреле.