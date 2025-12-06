В Евросоюзе разгорелся один из самых крупных за четверть века коррупционных скандалов, который грозит перерасти в полномасштабный кризис. Он может зацепить в том числе председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, как бы та не пыталась от него отстраниться.

Два самых известных политика в Брюсселе обвиняются в мошенничестве, коррупции в сфере закупок, конфликте интересов и разглашении профессиональной тайны.

Проклятье Зеленского настигло Европу: Евросоюз в эпицентре коррупционного шторма. Вирус, против которого нет вакцины. Маски не помогают, карантин невозможен: слишком много зараженных сидит в креслах с золотыми табличками.

Европейская мечта превратилась в европейский кошмар: вместо единства единая очередь в кассу за кредитами и откатами. Брюссель на протяжении нескольких лет размахивал указкой перед Киевом: мол, боритесь с коррупцией, иначе не видать вам ни евроинтеграции, ни грантов. Но реальность такова, что антикоррупционный трек вышел за пределы Украины и ударил по самому сердцу Евросоюза. Дипломаты, привыкшие к статусу неприкасаемых, внезапно оказались в положении обвиняемых. На скамье подозреваемых трое, среди них бывший генсек Европейской службы внешних связей Саннино и бывшая главный дипломат ЕС Могерини. Обвинения связаны с возможным нецелевым использованием гранта, выделенного Колледжу Европы в 2022 году.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Никто не потребовал от украинцев ответственности за сотни миллиардов евро, выделенных Европейским союзом, после того, как выяснилось, что организованная коррупция процветает на высших государственных уровнях Украины, а деньги европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии. Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлекает Киев к ответственности. Потому что то же самое, что происходит в Киеве, происходит и в Брюсселе. Здесь тоже процветает масштабная коррупция. Выпал еще один скелет из шкафа: бывший Верховный представитель Европейского союза был арестован по обвинению в коррупции, а также бывший генеральный секретарь комиссии. Громкий коррупционный скандал в Киеве, громкий коррупционный скандал в Брюсселе. И, очевидно, в Брюсселе не хотят уделять слишком много внимания украинской коррупционной сети, потому что Брюссель тоже тесно связан с подобной коррупционной сетью, и они не хотят выносить это на свет".

Но, справедливости ради, говорить о коррупции в саду европейском все же начали, но, очевидно, не о своей.

"Господин генеральный секретарь, как бы Вы прокомментировали коррупционные дела и скандалы в Украине? Кая Каллас на этой неделе заявила, что доверие важно даже во время войны, но ничто не должно омрачать европейский образ Украины. Какова Ваша позиция?" - задал вопрос журналист главе Североатлантического альянса.

На это генсек НАТО Марк Рютте ответил: "Нет-нет, я имею в виду, я уже говорил, что, конечно, когда коррупция имеет место, важно, чтобы украинцы, когда эти случаи коррупции выявляются, с ней разбирались. И они с этим разбираются. Я думаю, что президент Украины предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции".

Брюссельский стыд нарастает. По данным Politico, задержания в Бельгии погрузят Евросоюз в самый крупный кризис за десятилетия. Заявление прокуратуры было остро воспринято критиками фон дер Ляйен. Призывы к четвертому вотуму недоверия звучат все громче. А внутривидовая борьба вышла уже на новый уровень. Нельзя исключать, что рано или поздно и Каллас вслед за Могерини окажется на скамье подсудимых.

Флориан Филиппо

Флориан Филиппо, глава французской партии "Патриоты":

"Мы можем представить себе будущее, в котором коррупция выйдет на совершенно новый уровень, когда в Украину потекут десятки миллиардов долларов. Откаты и тому подобное. Чудовищно! ЕС - самая коррумпированная организация в мире. Он оперирует огромными суммами денег и обладает огромной властью, не имея никакого демократического контроля".

При этом каждый пятый европеец находится в финансовой яме. Евросоюз обновил рекорд нищеты. Данные приводит Bloomberg: в ЕС самые низкие показатели уровня жизни более чем за 40 лет. С 2020 года доходы среднего европейца не поспевают за инфляцией. Стоимость энергии в Европе выросла на 60 %. Согласно данным Евростата, во Франции с 2014 года число людей, испытывающих трудности в попытках свести концы с концами, увеличилось на 2 %. Похожая ситуация наблюдается в Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии. При этом самый высокий уровень бедности в Греции - почти 67 %.

Йоргос Ботас, фермер (Греция)

Йоргос Ботас, фермер (Греция):

"Мы обнаружили, что годами живем в настоящем позоре, поскольку правительство постоянно твердит нам, что Европейский союз урезает наше финансирование, в то время как Европейский союз не сократил нам ни одного евро, а вместо этого все эти деньги съедают негодяи из министерства".