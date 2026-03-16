В Эстонии до 22 марта будут проходить авиационные учения НАТО

В Эстонии начались авиационные учения НАТО. Истребители альянса будут проводить учебные полеты в воздушном пространстве страны вплоть до 22 марта.

Граждан предупреждают, что часть тренировок пройдет на небольших высотах - до 150 м: эстонцев просят не паниковать, если они услышат громкие звуки и увидят истребители.

Часть полетов будет выполняться на сверхзвуковых скоростях. Тренировочные полеты являются частью миссии по патрулированию воздушного пространства Прибалтийских республик. Своих военных самолетов у них нет, и функции охраны собственного неба руководство стран Балтии передало альянсу.

