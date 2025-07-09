В Эстонии могут заблокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций

Эстонские власти могут заблокировать принятие ЕС 18-го пакета антироссийских санкций при условии, что из него уберут положение о снижении потолка цен на нефть из России. Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция", - сказал Цахкна.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что снижение так называемого потолка цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Еврокомиссией проект документа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 7 июля заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. По его словам, они затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые, как утверждает французский МИД, помогают Москве обходить ограничительные меры.