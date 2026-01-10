В Европе мощный циклон "Горетти" сеет хаос, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла

Европа в снежном плену: мощный циклон "Горетти" сеет хаос, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла, а морозы парализуют транспорт. Арктический фронт продолжают терзать Западную Европу, вызывая рекордные ветра, снегопады и массовые отключения электричества.

Во Франции без света остаются около 380 тыс. домов, а в Великобритании более 42 тыс. В Шотландии выпало до 50 см снега, в Уэльсе и Центральной Англии до 30 см, что привело к закрытию школ и отмене сотен рейсов.