В Европе мощный циклон "Горетти" сеет хаос, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла
Европа в снежном плену: мощный циклон "Горетти" сеет хаос, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла, а морозы парализуют транспорт. Арктический фронт продолжают терзать Западную Европу, вызывая рекордные ветра, снегопады и массовые отключения электричества.
Во Франции без света остаются около 380 тыс. домов, а в Великобритании более 42 тыс. В Шотландии выпало до 50 см снега, в Уэльсе и Центральной Англии до 30 см, что привело к закрытию школ и отмене сотен рейсов.
Тем временем в Нидерландах отменено более 800 авиарейсов, железнодорожное сообщение почти остановлено. В Париже приостановлено автобусное движение, на дорогах гигантские пробки. В Германии шторм принес до 15 см снега. Частично закрыты школы в Гамбурге и Бремене, отменены поезда.