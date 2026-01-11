В Европе намерены усилить военное присутствие НАТО в Гренландии

В Европе намерены сдержать амбиции Трампа насчет Гренландии. Старый Свет планирует усилить военное присутствие НАТО в Арктике. По данным Telegraph, Британия вместе с Германией и Францией уже обсуждают развертывание войск на острове на фоне заявлений Трампа. В Европе надеются, что усиление военного присутствия в Арктике убедит Вашингтон отказаться от аннексии острова. Накануне вопрос обсуждался на встрече альянса в Брюсселе, где верховному главнокомандующему НАТО в Европе поручили оценить дополнительные меры по обеспечению безопасности в Арктике. Рассматривается вариант развертывания британских военных, кораблей и авиации для защиты Гренландии от возможных угроз.