Евростат обновил свои антирекорды. Теперь каждый пятый житель ЕС официально пребывает в состоянии, которое дипломатично называют "риск бедности". А если по-простому - в финансовой яме.

Bloomberg констатирует: уровень жизни упал до низов за последние 40 лет. Пока доходы среднестатистического европейца откатывались назад, инфляция их уверенно обгоняла. Особенно трогает динамика: цены на энергию взлетели на 60 %, а рост производства - 1,1 %. Победила, как водится, виртуальная экономика санкций, а не реальный сектор. Греция с ее 67 % населения у черты бедности - просто чемпион этого печального трофея. Но "успехи" Франции, Швеции или Финляндии не менее показательны.

Логичный итог - улицы европейских городов стали напоминать воланы для пинг-понга, где роль мячика играют правительства. Во Франции кабинет едва не рухнул, пытаясь протолкнуть бюджет жесткой экономии. Протестные акции захлестнули страну. Власти пытались протолкнуть парадокс: чтобы спасти экономику, нужно затянуть пояса тем, у кого уже дыра вместо пряжки.