В Финляндии назвали опасной игрой решение Трампа о непродлении ДСНВ

Президент США Дональд Трамп затеял опасную игру, не став продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает финское издание Iltalehti.

Журналисты подчеркивают, что этот шаг снимает ограничения на ядерные арсеналы двух крупнейших держав мира, создавая непредсказуемую ситуацию в сфере глобальной безопасности.

При этом, как пишет The Economist, в новой ситуации проблемы появятся как раз у Вашингтона. Если раньше у США был один главный ядерный соперник - Россия, то теперь их два. Китай стремительно наращивает арсенал и строит полноценную ядерную триаду, способную достать до территории США.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями:

"Сейчас мы находимся в точке, когда по истечении срока действия этого договора обе стороны впервые примерно за 35 лет могут увеличить количество ядерного оружия, размещенного на каждой из сторон. Это откроет возможность для неконтролируемой опасной трехсторонней гонки вооружений не только между США и Россией, но и с участием Китая, который также наращивает свой меньший, но все еще смертоносный ядерный арсенал".

И как сообщает Bloomberg, ответа от Трампа о дальнейших действиях по контролю над ядерным оружием мир дождется, но, по словам собеседника агентства, американский лидер прояснит этот вопрос тогда, когда сам посчитает нужным.