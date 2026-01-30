3.75 BYN
В Финляндии замерзли ветряки - и цены на электроэнергию выросли в разы
Автор:Редакция news.by
В Финляндии замерзли ветряки. Так называемая зеленая энергетика, которая обеспечивает четверть страны, работает лишь на 5 %. Обледеневшие турбины и слабый ветер привели к трехкратному росту биржевых цен на электроэнергию.
Власти рекомендуют людям обогревать только самые используемые помещения и пользоваться "дешевыми часами" для саун, подогрева полов и включения крупной бытовой техники. По прогнозам синоптиков, похолодание в Финляндии продлится еще несколько недель.