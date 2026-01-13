3.70 BYN
В Германии и Австрии растет число безработных
Австрия и Германия все глубже погружаются в рецессию, что самым неблагоприятным образом сказывается на местном рынке труда.
В 10-миллионной Австрии зарегистрировано 435 тысяч безработных: только за год их стало на 5 % больше. Не менее плачевной является ситуация в Германии. Здесь на конец 2025 года насчитывалось почти 3 млн безработных: это более 6 % населения и абсолютный рекорд за последние 15 лет.
Особенно тяжело приходится молодым: в целом по стране не могут себе найти работу 5,5 % немцев в возрасте до 30 лет, причем в Берлине безработным является каждый десятый молодой человек. Решить свои проблемы посредством выборов граждане страны, похоже, больше не надеются: по данным последнего опроса, 21% немцев всерьез думают о переезде в другую страну.