В Германии и Австрии растет число безработных

Австрия и Германия все глубже погружаются в рецессию, что самым неблагоприятным образом сказывается на местном рынке труда.

В 10-миллионной Австрии зарегистрировано 435 тысяч безработных: только за год их стало на 5 % больше. Не менее плачевной является ситуация в Германии. Здесь на конец 2025 года насчитывалось почти 3 млн безработных: это более 6 % населения и абсолютный рекорд за последние 15 лет.