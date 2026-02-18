3.72 BYN
В Германии начались масштабные учения НАТО
Автор:Редакция news.by
В Германии начались масштабные учения НАТО, в ходе которых впервые будут развернуты силы высокой боеготовности альянса. В маневрах задействованы 10 тыс. военнослужащих из 13 стран, США не участвуют.
Представители НАТО, однако, настаивают, что этот факт не является результатом каких-то внутренних противоречий и конфликтов, зреющих в военном блоке: нынешние маневры были запланированы еще два года назад - до прихода к власти Трампа, и его политика на ход учений никак не повлияла.
Ареной мероприятия станет не только Германия, но и вся Центральная Европа. В учениях задействуют 17 кораблей, десятки самолетов и полторы тысячи единиц военной техники, включая танки.