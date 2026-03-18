В Германии предупредили о "цунами цен" из-за блокады Ормузского пролива

Сначала Европа обожглась о цены на топливо, а теперь на горизонте повышение стоимости продуктов питания. Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности предупреждает о "цунами цен" в случае продолжения блокады Ормузского пролива, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Немцы, которые привыкли считать каждую картофелину и раскладывать сосиски по граммам, вдруг заговорили языком катастроф. Когда нефть и газ взлетают до небес, пахнет не только жареным, но и разорением.

Но самое нелепое - немцы уже проходили это в 2022 году. Тогда после украинских событий продукты подорожали на 37 %. Казалось бы, куда еще? Есть куда.