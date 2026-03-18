3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В Германии предупредили о "цунами цен" из-за блокады Ормузского пролива
Сначала Европа обожглась о цены на топливо, а теперь на горизонте повышение стоимости продуктов питания. Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности предупреждает о "цунами цен" в случае продолжения блокады Ормузского пролива, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Немцы, которые привыкли считать каждую картофелину и раскладывать сосиски по граммам, вдруг заговорили языком катастроф. Когда нефть и газ взлетают до небес, пахнет не только жареным, но и разорением.
Но самое нелепое - немцы уже проходили это в 2022 году. Тогда после украинских событий продукты подорожали на 37 %. Казалось бы, куда еще? Есть куда.
Эксперты говорят, что инфляция может снова достичь 3-4 %, если Ормузский пролив не разблокируют. А учитывая, что через эту узкую трубу идет треть мировых поставок сырья для удобрений, включая аммиак и азот, мы получаем бомбу замедленного действия под мировой урожай.