В Германии тысячи человек вышли на протест против АдГ

В немецком Гисене протестующие против АдГ начали столкновения с полицией. По разным оценкам, от 15 до 50 тыс. человек устроили демонстрацию с целью сорвать съезд молодежной организации партии "Альтернатива для Германии".

В университетский городок заранее были стянуты силы полиции - около 5 тыс. правоохранителей. С участниками акции полицейские не церемонятся. Разгоном с применением дубинок, слезоточивого газа и водометов закончился отказ протестующих освободить заблокированную ими трассу федерального значения. Дорогу они перекрыли для того, чтобы помешать съезду сторонников АдГ.

В результате столкновений пострадали около 15 полицейских. Кроме того протестующие совершили нападение на депутата бундестага Юлиана Шмидта. Неизвестные в масках избили представителя АдГ. О его состоянии ничего не сообщается.