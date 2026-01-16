В Германию прибыли 10 тыс. солдат НАТО для военных учений Steadfast Dart-2026

НАТО начинает масштабные учения: предполагается отработать оперативную переброску военных грузов с запада Старого Света на восток. Тысячи солдат и сотни единиц боевой техники прибывают в Германию для последующей условной переброски в Польшу и страны Балтии.

В учениях участвуют 11 стран, в том числе Италия, Греция, ФРГ, Литва, Болгария и ряд других. В маневрах задействованы сухопутные войска, ВВС, военно-морской флот, а также кибервойска и космические подразделения.

ФРГ выступает в качестве логистического хаба. В общей сложности в Германию прибыли 10 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. единиц боевой техники, в том числе танки и ракетные установки. Сюда также перебросят 20 истребителей и 17 военных кораблей.