Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Гондурасе неизвестный бросил взрывное устройство в политика

В Гондурасе попытались взорвать вице-президента Национального конгресса. Инцидент произошел в городе Тегусигальпа. Аврора Лопес общалась с прессой на улице, когда кто-то бросил взрывное устройство прямо ей в голову.

В результате политик получила серьезные ожоги и повреждение слуха. Ей сразу же оказали первую помощь. Президент Национального конгресса осудил атаку и объявил о начале расследования. Задержать злоумышленника не удалось.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Гондураспокушение