В Гондурасе неизвестный бросил взрывное устройство в политика
Автор:Редакция news.by
В Гондурасе попытались взорвать вице-президента Национального конгресса. Инцидент произошел в городе Тегусигальпа. Аврора Лопес общалась с прессой на улице, когда кто-то бросил взрывное устройство прямо ей в голову.
В результате политик получила серьезные ожоги и повреждение слуха. Ей сразу же оказали первую помощь. Президент Национального конгресса осудил атаку и объявил о начале расследования. Задержать злоумышленника не удалось.