В Индонезии урезают бюджет школьного питания
Автор:Редакция news.by
В Индонезии ради смягчения кризиса в энергетике власти пошли на урезание социальной помощи.
Правительство страны сокращает бюджет бесплатного школьного питания, что позволит сэкономить более 2 млрд долларов. Вместо обедов для детей эти деньги пойдут на смягчение бюджетного давления, вызванного резким ростом цен на нефть. Питание сохранят лишь в регионах с высоким уровнем недоедания.
Кроме того, программа обучения в начальных и средних школах сокращена с шести до пяти дней в неделю. Правительство страны также рассматривает варианты сокращения потребления топлива и топливных субсидий.