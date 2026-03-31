В Индонезии урезают бюджет школьного питания

В Индонезии ради смягчения кризиса в энергетике власти пошли на урезание социальной помощи.

Правительство страны сокращает бюджет бесплатного школьного питания, что позволит сэкономить более 2 млрд долларов. Вместо обедов для детей эти деньги пойдут на смягчение бюджетного давления, вызванного резким ростом цен на нефть. Питание сохранят лишь в регионах с высоким уровнем недоедания.

Кроме того, программа обучения в начальных и средних школах сокращена с шести до пяти дней в неделю. Правительство страны также рассматривает варианты сокращения потребления топлива и топливных субсидий.

