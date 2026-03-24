В Иране задержаны более 30 человек по подозрению в шпионаже

Иранские спецслужбы задержали более 30 человек по всей стране из-за их возможных связей с Израилем и США. Об этом сообщили в Министерстве разведки страны.

По заявлению властей Ирана, в провинции Хамадан задержаны 24 человека. Их подозревают в передаче данных о военных объектах, часть из которых была обстреляна противниками. В Лурестане арестованы четверо за сбор информации, еще двое - за перевозку оружия.

В северной провинции страны также задержаны трое потенциальных шпионов. Согласно иранским источникам, у них были обнаружены устройства Starlink, огнестрельное и холодное оружие.