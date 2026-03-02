3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В иранской Натанзе была атакована ядерная инфраструктура
В ЦАХАЛ отчитались в уничтожении более 2,5 тыс. единиц иранской военной техники и 600 объектов на территории Исламской Республики.
Атаке подверглась и ядерная инфраструктура в Натанзе. Об этом заявил иранский постпред при международных организациях в Вене.
В МАГАТЭ отреагировали, подтвердив факт ударов и подчеркнув, что из-за них в регионе может начаться настоящая радиационная катастрофа, которая потребует эвакуации целых городов.
Израиль и США не прекращают свои удары: ракеты угодили в здание скорой помощи в Тегеране, несколько сотрудников получили травмы. Несмотря на повреждения, учреждение будет функционировать.
Исламская Республика продолжает отвечать на атаки: БПЛА атакована французская военная база в Абу-Даби. Министр обороны Франции Катрин Вотрен уточнила, что был поврежден ангар, военнослужащие не пострадали.
Вслед за нефтяным танкером, поврежденным боевым дроном у берегов Омана, атаке подверглось еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив. По данным Tasnim, оно тонет.
Соединенные Штаты подтвердили гибель 4 своих военнослужащих. По данным КСИР, число убитых и раненых американцев как минимум 560. Вашингтон признает: конфликт с Ираном выходит из-под контроля.
Как сообщает The Washington Post, в Пентагоне и администрации Трампа опасаются, что боевые действия продлятся неделями, истощив запасы средств ПВО. Иран отвечает решительно: количество и разнообразие атак на американские базы и объекты в регионе вызывают тревогу у американских чиновников.
В Пентагоне решили снять с себя ответственность, мол, не США нанесли первый удар. Сделал это Израиль на основании американских разведданных.
Тем не менее, это не отменяет факт последовавших атак и роли в конфликте США. По данным New York Times, анализ спутниковых снимков и видео выявил уязвимости на военных объектах Соединенных Штатов, что позволяет Тегерану наносить эффективные ответные удары. Иранское командование заявляет: страна готова к длительным боевым действиям в отличие от США.