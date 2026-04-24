В Ирландии начали высылать украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
В Ирландии начали массово высылать украинских беженцев, информируют местные СМИ. Уточняется, что программу закрывают из-за возврата отелей к туризму, отказа продлевать контракты и нехватки финансирования.
Накануне стало известно о планах властей Ирландии выселить украинских беженцев в течение года. Их там проживает около 16 тыс.
За возвращение на родину каждому заплатят по 2,5 тыс. евро. А тех, кто не согласится уезжать по-хорошему, выдворят принудительно.