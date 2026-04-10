В Ирландии протестующие заблокировали единственный НПЗ в стране

В Ирландии более сотни автозаправочных станций остались без топлива из-за протестов. Массовые акции идут уже пятые сутки. Фермеры и водители грузового транспорта перекрыли ключевые автомагистрали, центральные улицы городов, портовые терминалы, склады горючего, а также единственный НПЗ в стране.





В результате образовались пробки в 28 городах, парализована доставка топлива, остановлено движение общественных автобусов и машин скорой помощи. В Дублине примерно две трети рейсов городского транспорта либо не выполняются, либо вовсе отменены. Протестующие требуют от правительства дополнительных мер по снижению стоимости горючего.

Ирландия не выдержала ценового удара из-за ближневосточного конфликта. Дизель уже выше 2 евро. Однако Кабинет министров не спешит идти на уступки. Власти официально привлекли армейские подразделения совместно с полицией для расчистки дорог и эвакуации техники.