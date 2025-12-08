В Камбодже из-за обстрелов со стороны Таиланда погибли 7 человек

ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных в провинции Трат, пишет газета The Nation.

Ранее армия сообщила, что Камбоджа обстреляла территории восточных провинций Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. Один таиландский военнослужащий погиб, еще 8 получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

В свою очередь Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что тайская сторона распылила отравляющие вещества над приграничным районом.