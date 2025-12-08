3.78 BYN
В Камбодже из-за обстрелов со стороны Таиланда погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных в провинции Трат, пишет газета The Nation.
Ранее армия сообщила, что Камбоджа обстреляла территории восточных провинций Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. Один таиландский военнослужащий погиб, еще 8 получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.
В свою очередь Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что тайская сторона распылила отравляющие вещества над приграничным районом.
По последним данным, в Камбодже из-за обстрелов Таиланда погибли семь человек, 20 пострадали. Столкновения в пограничном районе продолжаются.