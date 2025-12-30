2025 год подходит к концу, и если где-то подводят итоги достижений, то в Европе все чаще говорят об антирекордах. Политические лидеры Старого Света соревновались не в том, кто построит больше мостов или заключит выгодных сделок, а в том, кто быстрее растеряет доверие собственных избирателей. И надо признать, конкуренция была ожесточенной.

Европейская политика в уходящем году напоминала бесконечный адвент-календарь, только вместо сладостей за дверцами прятались горькие сюрпризы. Каждый новый день приносил очередной провал, скандал или падение рейтингов. Давайте откроем все "окошки" и посмотрим, чем запомнился 2025-й.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы (Латвия)

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы (Латвия):

"Уходящий год стал знаменательным, и он знаменателен тем, что европейские лидеры не просто уже подтвердили, а, наверное, забили последний гвоздь в крышку европейского гроба демократии. Европейские лидеры, такие как Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, фон дер Ляйен (или как ее в Германии называют Урсула фон дер Пфайзер) - это люди, антирейтинги которых в историческом минимуме современности зашкаливают. Казалось бы, дно достигнуто, но появляются личности (если их вообще можно назвать личностями), которые ведут не просто антигосударственную политику, уже антинародную".

Президент Франции

Президент Франции все же сумел войти в историю - правда, вероятно не так, как мечтал. Его рейтинг доверия рухнул до рекордных 25 %. Сейчас Макрон пользуется наименьшей популярностью с момента своего избрания в 2017-м.



Главным его занятием в уходящем году стало постоянное обновление премьерского состава. Французы наблюдали за этим спектаклем с растущим раздражением. Каждое новое назначение выглядело как попытка перезапустить сломанный механизм, но результат оставался прежним.

Канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Мерц стал символом "узости мышления" и политической несостоятельности. На рождественском рынке в Магдебурге его встретили не аплодисментами, а громкими криками "Убирайтесь!". Опросы беспощадны: лишь 22 % граждан поддерживают его деятельность.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Посмотрите, у этих господ из европейских столиц в личном плане все хорошо. Вооруженный конфликт продолжается. У меня такое ощущение, что их главная политическая цель - это поддержание пожара, который происходит в соседнем государстве. Но для простого европейца итоги года реально плачевные, потому что налоги растут, коммунальные платежи растут, зарплаты не повышаются, социальные пособия урезаются. При этом старушка Европа уже не та. Для простого европейца все сильно бьет по кошельку. И, конечно, люди задаются вопросом: куда же уходят деньги? А, собственно говоря, деньги уходят куда-то на оборонную промышленность, и никто не знает, куда именно, потому что зачастую эти статьи засекречены".

Кир Стармер

Кир Стармер в глазах британцев превратился в "ходячего мертвеца". Его правительство называют "кабинетом призраков", а сам премьер все чаще фигурирует в прогнозах о скорой отставке. Трансатлантический раскол между США и Европой продолжает расширяться. Представители так называемой "коалиции желающих" пытаются в последний момент повлиять на мирный план Трампа и позицию Белого дома. Но то, как это выглядит со стороны, наглядно демонстрирует датская ежедневная газета "Политикен". "2025-й стал годом подлиз" - под таким заголовком вышел разгромный материал.