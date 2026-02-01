Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Китае казнили 4 человека за наркоторговлю и похищение людей

В КНР привели в исполнение смертный приговор четырем преступникам, занимавшимся продажей наркотиков и похищением людей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно материалам следствия, злоумышленники совершили преступления и по таким статьям Уголовного кодекса, как убийство, нанесение увечий, мошенничество, организация азартных игр и притонов. По официальным подсчетам, объем незаконно полученных преступниками средств превысил 4 млрд долларов.

