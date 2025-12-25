3.71 BYN
В КНДР представили атомную субмарину и провели испытания ракет большой дальности
Автор:Редакция news.by
Пхеньян опубликовал фото первой северокорейской атомной подводной лодки. Субмарину с управляемыми ракетами осмотрел Ким Чен Ын. Водоизмещение судна составляет 8,7 тыс. тонн. Как отмечает CNN, по размерам оно сопоставимо с некоторыми ударными подлодками ВМС США.
Также Ким Чен Ын присутствовал при тестовом пуске зенитных ракет большой дальности. Ракеты точно поразили условные цели на высоте 20 км.