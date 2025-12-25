В КНДР представили атомную субмарину и провели испытания ракет большой дальности

Пхеньян опубликовал фото первой северокорейской атомной подводной лодки. Субмарину с управляемыми ракетами осмотрел Ким Чен Ын. Водоизмещение судна составляет 8,7 тыс. тонн. Как отмечает CNN, по размерам оно сопоставимо с некоторыми ударными подлодками ВМС США.