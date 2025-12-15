Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Колумбии школьный автобус упал в пропасть - погибли 17 человек

На северо-западе Колумбии произошло ДТП. Школьный автобус упал в пропасть, погибли 17 человек и еще 20 пострадали. По предварительным данным, машина потеряла управление и сорвалась в обрыв с высоты.

В транспортном средстве, по разным оценкам, находилось от 35 до 45 человек. Десятки пострадавших экстренно доставлены в медицинские учреждения. Компетентные органы начали расследование обстоятельств аварии.

Разделы:

В мире

Теги:

Колумбия