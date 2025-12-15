3.72 BYN
В Колумбии школьный автобус упал в пропасть - погибли 17 человек
Автор:Редакция news.by
На северо-западе Колумбии произошло ДТП. Школьный автобус упал в пропасть, погибли 17 человек и еще 20 пострадали. По предварительным данным, машина потеряла управление и сорвалась в обрыв с высоты.
В транспортном средстве, по разным оценкам, находилось от 35 до 45 человек. Десятки пострадавших экстренно доставлены в медицинские учреждения. Компетентные органы начали расследование обстоятельств аварии.