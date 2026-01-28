В Колумбии в результате авиакатастрофы погибли 15 человек

Пассажирский самолет разбился в Колумбии, двухмоторная машина рухнула в горной местности. На ее борту находились 15 пассажиров, никто не выжил.

Среди погибших был один из колумбийских конгрессменов. Диогенес Кинтеро считался также одним из вероятных кандидатов на скорых президентских выборах в стране.