Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Колумбии в результате авиакатастрофы погибли 15 человек

Пассажирский самолет разбился в Колумбии, двухмоторная машина рухнула в горной местности. На ее борту находились 15 пассажиров, никто не выжил.

Среди погибших был один из колумбийских конгрессменов. Диогенес Кинтеро считался также одним из вероятных кандидатов на скорых президентских выборах в стране.

Причины трагедии выясняются, но пресса полнится домыслами о том, что крушение самолета не является случайным.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Колумбияавиакатастрофа