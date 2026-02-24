3.73 BYN
В Кремле прокомментировали передачу ядерной бомбы для Киева
Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. В Кремле заявили, что эта информация будет учитываться Москвой в ходе дальнейших переговоров по Украине.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
"Вы слышали уже призывы нашего парламента к коллегам в Англии и Франции предпринять действия для парламентских расследований. Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация".
Напомним, внешней разведке России стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. И речь идет о скрытой передаче Киеву европейских комплектующих, оборудования и технологий, как если бы она была разработана самой Украиной.