В Кыргызстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение 4,3 балла было зафиксировано в Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана, информирует РИА Новости, ссылаясь на институт сейсмологии Национальной академии наук страны.

По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы 25 июля в 03:40 (0:40 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Джалал-Абадской области, в 3 км к юго-западу от села Кара-Булак, 18 км от города Майли-Суу и в 38 км от областного центра города Джалал-Абад.

В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Массы и Кара-Булак - около 4 баллов, в городе Кочкор-Ата и селе Гелеген - 3,5 балла, городе Майли-Суу - 3 балла.