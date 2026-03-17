В Латвии 8 из 10 жителей ощутили рост цен на топливо
Автор:Редакция news.by
8 из 10 латвийцев лично ощутили рост цен на топливо в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный местными СМИ.
В свою очередь только 15 % опрошенных указали, что подорожание энергоносителей на них не сказалось. Тревогу уже бьют в Латвийской ассоциации пассажирских перевозок. Там отмечают: если государство не примет меры из-за возросших цен на топливо, то обслуживание населения может быть прекращено.
С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены в крупнейших сетях АЗС прибалтийской республики на дизтопливо и бензин выросли на 25 и 9 % соответственно.