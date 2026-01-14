В Латвии чиновников наградили за выход из единой системы БРЭЛЛ

Латвийские власти выплатили огромные премии участникам процедур выхода страны из БРЭЛЛ - так называлась единая с Беларусью и Россией энергосистема, к которой были подключены государства Прибалтики, сообщают местные СМИ.

Одно только латвийское Министерство климата и энергетики потратило на вознаграждения причастных к отключению 320 тысяч евро. Какие-то премии выплачивали также и другие ведомства.

Этот сюжет выглядит трагикомично: дело в том, что выходом из БРЭЛЛ три прибалтийские республики резко сузили для себя пространство маневра в энергетической сфере. Мало того, расставание с БРЭЛЛ привело к удорожанию электроэнергии и регулярным блэкаутам.