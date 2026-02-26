3.75 BYN
В Латвии инвалид лишился дома за долг в 250 евро
Автор:Редакция news.by
В Латвии инвалида лишили дома за долг в 250 евро - об этом сообщает агентство Baltnews
Такое радикальное решение принял муниципалитет Лудзенского края. У инвалида первой группы образовалась задолженность по налогу на имущество. Он не смог вовремя найти деньги, чтобы ее оплатить.
Местные власти знали о состоянии здоровья и социальном статусе должника, но выбрали жестокий путь - выселение. Дом был конфискован и продан с аукциона за 8 тысяч евро. При этом формально все было произведено законно.