В Латвии инвалид лишился дома за долг в 250 евро

В Латвии инвалида лишили дома за долг в 250 евро - об этом сообщает агентство Baltnews

Такое радикальное решение принял муниципалитет Лудзенского края. У инвалида первой группы образовалась задолженность по налогу на имущество. Он не смог вовремя найти деньги, чтобы ее оплатить.