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В Латвии хотят запретить покупать недвижимость белорусам и россиянам
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2_12025-02-20T15:42:18.000000Z00
Законопроект о запрете белорусам и россиянам покупать недвижимость в Латвии прошел первое чтение.
Его внесла в парламент правящая партия "Новое единство" с целью "не допустить вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции".
Согласно законопроекту, запрет коснется и юридических лиц, которые зарегистрированы в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары - граждане указанных стран.
При этом в Латвии заявили, что законопроект не будет распространяться на лиц, которые получили гражданство Евросоюза или разрешение на постоянное пребывание в республике в соответствии с законом об иммиграции.