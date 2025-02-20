В Латвии хотят запретить покупать недвижимость белорусам и россиянам

Законопроект о запрете белорусам и россиянам покупать недвижимость в Латвии прошел первое чтение.

Его внесла в парламент правящая партия "Новое единство" с целью "не допустить вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции".

Согласно законопроекту, запрет коснется и юридических лиц, которые зарегистрированы в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары - граждане указанных стран.