В Латвии полиция пригрозила жестко пресекать празднование 9 Мая в стране

В Латвии полиция пригрозила жестко пресекать любые попытки празднования 9 Мая. Правоохранители переведены на усиленный режим работы. О том, как живется в стране, где память о подвиге советского народа фактически криминализирована, рассказал блогер и политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн.

В Латвии запреты на празднование Дня Победы вводились постепенно, однако сейчас, по словам аналитика, власти начинают "закручивать гайки еще сильнее". Для значительной части населения 9 Мая - праздник, но для политической элиты страны это день поражения.

Бернштейн отмечает, что многие представители латвийского истеблишмента происходят из семей, где "дедушка служил в СС, папа был функционером КПСС, а я - депутат в Европарламента".

В латвийских школах нет отдельного курса истории Великой Отечественной войны. Ее изучают в рамках Второй мировой в сокращенном объеме. При этом, как подчеркивает собеседник, детям не рассказывают о подвиге советского народа и о 27 млн жертв. Никто не говорит на уроках, что продолжительность жизни пехотинца в Сталинградской битве составляла 18 часов, и не объясняет, какой ценой была завоевана победа.

Вместо этого, по словам аналитика, доминируют совсем другие нарративы. Умалчивается и о плане "Ост", согласно которому 50 % латышей, литовцев и эстонцев подлежало уничтожению, а остальные - германизации.

Особая тема - латышские легионы СС. В латвийской школе их обсуждают, но преподносят как борцов за независимость Латвии, заявляя, что их туда гнали насильно.

Однако Бернштейн приводит другие цифры. По данным МИД, через латышский легион прошло 155 тыс. человек, в то время как население Латвии составляло около 2 млн. Если вычесть женщин, детей и стариков, остается примерно 300 тыс. военнообязанных мужчин, то есть 155 тыс. из них отправились служить Гитлеру.

"И шли туда зачастую добровольно", - утверждает аналитик, ссылаясь на фильм "Лагионарис" (в переводе - "Легионер"), снятый на деньги фонда Сороса. В нем ветераны СС прямо говорят, что пошли записываться сами. Случаи принуждения действительно были, особенно после 1944 года, но в основном служили добровольно.

В Латвии запрещено не только публичное использование советской символики (серп и молот, красный флаг, георгиевская ленточка), но даже исполнение песни "Катюша" в публичном пространстве.

Штрафы внушительны:

450 евро - за публичное исполнение "Катюши";

95-150 евро - за демонстрацию георгиевской ленточки или серпа и молота.

При повторном нарушении можно получить административный арест, а третье нарушение грозит уже реальным уголовным сроком - до года тюрьмы.

Возлагать цветы на братские могилы и воинские захоронения в Латвии пока можно. Однако собираться группами, проводить какие-либо мероприятия запрещено. "Можно прийти, постоять, помолчать, положить цветок и уйти", - констатирует аналитик.

Прежних многотысячных шествий к памятнику Освободителям Риги больше нет. Более того, власти демонстративно уничтожают цветы, принесенные людьми 9 Мая: "В ночь с 9 на 10 мая приезжает трактор, и лопатой закидывают в экскаватор, вывозят это все". Бернштейн называет такое отношение к памяти "абсолютным скотством".

Факт В Латвии уже снесено 186 советских монументов.

При этом, как отмечает аналитик, далеко не решены социальные и инфраструктурные проблемы: страну охватила массовая депопуляция, ощущается нехватка денег на базовую медицинскую помощь. В Латвии, например, введена платная скорая помощь, а цены на электроэнергию только за год повышались четырежды.

Объясняя, почему власть в Латвии так рьяно борется с советским наследием, Бернштейн обращает внимание на состав политической элиты. Многие ее представители имеют два и более паспортов. Классический пример - бывшие высокопоставленные чиновники, обладавшие гражданством Германии и США. А первую президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу и вовсе прислали в страну из Канады.

"Эти люди себя с Латвией ассоциируют только тем, что их предки там жили, и они, мол, самые патриотичные латыши живут не в Латвии, а в Германии, Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах Америки", - говорит аналитик.