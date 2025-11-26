В Латвии прекратила работу одна из авиакомпаний

В условиях сложного экономического климата в Латвии прекратила работу авиакомпания SmartLynx Airlines. Решение было принято после оценки финансового состояния перевозчика и перспектив его дальнейшего развития.



Известно, что только по налогам у предприятия была задолженность в размере более полумиллиона евро. При этом общая сумма долга неизвестна.



Сообщается, что компания снимала офис в Риге, однако за последний год почти не выполняла рейсы из Рижского аэропорта.