В Литве из-за проблем с отоплением замерзают в учебных учреждениях
Проблемы с отоплением затронули учебные заведения Литвы. По сообщениям СМИ, в Кидуляйской основной школе уже месяц очень холодно. Температура в помещениях опускалась до 10 градусов. Вышел из строя котел, который неделями не могут заменить. Ученикам на уроках приходится сидеть в куртках, а их родители боятся, что процесс ремонта может затянуться на неизвестное время.
Веры в добросовестность чиновников у литовцев все меньше. Об этом говорят результаты соцопроса. Доверие жителей Литвы правительству опустилось до самого низкого уровня за последние 14 лет.
Еще один опрос показал, что Науседа впервые утратил лидирующую позицию в общественном рейтинге. Это первый за более чем 20 лет случай, когда президент Литвы получил отрицательную оценку граждан.