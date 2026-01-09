В Литве из-за проблем с отоплением замерзают в учебных учреждениях

Проблемы с отоплением затронули учебные заведения Литвы. По сообщениям СМИ, в Кидуляйской основной школе уже месяц очень холодно. Температура в помещениях опускалась до 10 градусов. Вышел из строя котел, который неделями не могут заменить. Ученикам на уроках приходится сидеть в куртках, а их родители боятся, что процесс ремонта может затянуться на неизвестное время.

Веры в добросовестность чиновников у литовцев все меньше. Об этом говорят результаты соцопроса. Доверие жителей Литвы правительству опустилось до самого низкого уровня за последние 14 лет.