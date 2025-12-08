3.78 BYN
В Литве предложили использовать белорусские активы
Автор:Редакция news.by
Ситуация с застрявшими в Беларуси литовскими грузовиками показала истинный характер литовской политики - это шантаж и воровство. Один из депутатов литовского Сейма предложил выплатить компенсацию перевозчикам за счет замороженных белорусских активов. Например, использовать для этого санаторий "Беларусь".
То есть попросту пустить их с молотка белорусские активы, а вырученные от продажи деньги раздать перевозчикам, потерявшим огромные суммы из-за близоруких решений литовских властей.
Ранее премьер Литвы заявила, что никаких компенсаций перевозчикам не будет (якобы они должны были предусмотреть подобную ситуацию). То, что литовские власти сами авторы данной ситуации, премьер предпочитает не упоминать.