В Литве предложили использовать белорусские активы

Ситуация с застрявшими в Беларуси литовскими грузовиками показала истинный характер литовской политики - это шантаж и воровство. Один из депутатов литовского Сейма предложил выплатить компенсацию перевозчикам за счет замороженных белорусских активов. Например, использовать для этого санаторий "Беларусь".

То есть попросту пустить их с молотка белорусские активы, а вырученные от продажи деньги раздать перевозчикам, потерявшим огромные суммы из-за близоруких решений литовских властей.