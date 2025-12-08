В Литве предложили отжать белорусский санаторий

Литва продолжает удивлять политическим цирком, а теперь еще и криминальным талантом. Вильнюс придумал, как вернуть фуры из нашей страны, чтобы не платить из собственного бюджета компенсации перевозчикам, которые пострадали от закрытия границы (отметим, это решение приняли именно литовские власти).



Депутат местного сейма предложил продать, а точнее, отжать санаторий "Беларусь" в Друскининкае, а вырученные деньги раздать перевозчикам.