В Литве растет число нуждающихся - 202 тыс. человек оказались за чертой абсолютной бедности

По итогам 2025 года в Литве около 653 тыс. жителей жили за чертой бедности, 202 тыс. человек - за чертой абсолютной бедности. Речь идет не о безработных или маргинальных элементах.

Национальные СМИ с тревогой отмечают: люди, проработавшие много лет, сейчас не могут позволить себе сходить в театр и экономят на лишней чашке кофе. По наблюдениям экономистов, парадокс в том, что зарплаты и пенсии растут, но число бедных - тоже.