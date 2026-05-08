logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Литве растет число нуждающихся - 202 тыс. человек оказались за чертой абсолютной бедности

По итогам 2025 года в Литве около 653 тыс. жителей жили за чертой бедности, 202 тыс. человек - за чертой абсолютной бедности. Речь идет не о безработных или маргинальных элементах.

Национальные СМИ с тревогой отмечают: люди, проработавшие много лет, сейчас не могут позволить себе сходить в театр и экономят на лишней чашке кофе. По наблюдениям экономистов, парадокс в том, что зарплаты и пенсии растут, но число бедных - тоже.

Все это из-за того, что рост доходов не успевает за увеличением стоимости жизни. Власти же предпочитают наращивать военные заказы, на оборону в Литве направлено более 3,5 % ВВП.

Разделы:

В мире

Теги:

бедностьЛитва