В Литве растет число нуждающихся - 202 тыс. человек оказались за чертой абсолютной бедности
Автор:Редакция news.by
По итогам 2025 года в Литве около 653 тыс. жителей жили за чертой бедности, 202 тыс. человек - за чертой абсолютной бедности. Речь идет не о безработных или маргинальных элементах.
Национальные СМИ с тревогой отмечают: люди, проработавшие много лет, сейчас не могут позволить себе сходить в театр и экономят на лишней чашке кофе. По наблюдениям экономистов, парадокс в том, что зарплаты и пенсии растут, но число бедных - тоже.
Все это из-за того, что рост доходов не успевает за увеличением стоимости жизни. Власти же предпочитают наращивать военные заказы, на оборону в Литве направлено более 3,5 % ВВП.