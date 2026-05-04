В Литве стартовали международные военные учения "Железный волк"

В Литве начались многонациональные учения "Железный волк". В них примут участие 2,5 тыс. солдат: активные перемещения войск ожидаются в 4 районах страны.

Одновременно стартовали учения в Эстонии. Маневры "Весенний шторм" пройдут у самых границ с Россией. Здесь задействованы 12 тыс. солдат, в том числе американские, британские, французские военнослужащие. На полигоны выведут 300 единиц бронетехники.