В Литве запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая на военную службу

Сейм Литвы запретил прием проживающих в стране лиц с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, российское или китайское, на службу в ВС республики, а также в добровольческий Союз стрелков Литвы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Инициатива Минобороны Литвы была одобрена на очередном пленарном заседании парламента. "Если у человека есть гражданство недружественного государства, угрожающего национальной безопасности нашей страны, он не должен приниматься на военную службу", - утверждал бывший во время выдвижения проекта министром обороны Лауринас Касчюнас.