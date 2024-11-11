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В Литве запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая на военную службу
Сейм Литвы запретил прием проживающих в стране лиц с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, российское или китайское, на службу в ВС республики, а также в добровольческий Союз стрелков Литвы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Инициатива Минобороны Литвы была одобрена на очередном пленарном заседании парламента. "Если у человека есть гражданство недружественного государства, угрожающего национальной безопасности нашей страны, он не должен приниматься на военную службу", - утверждал бывший во время выдвижения проекта министром обороны Лауринас Касчюнас.
Отмечается, что в литовской армии служат около 20 тыс. человек. Численность Союза стрелков Литвы составляет 16 тыс. человек, что является максимумом за всю историю этой структуры, созданной более века назад.
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